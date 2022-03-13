Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Çağdaş Altay, Kamil Çetin, Mehmet Emin Tuğral
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Kaan Kanak, Sinan Kurt, Stambouli, Yunus Akgün, Bjarnason, Vargas, Balotelli
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Caner Osmanpaşa, Goutas, Ziya Erdal, Ulvestad, Hakan Arslan, Fajr, Pedro Henrique, Kayode, Gradel
Gol: Dk. 28 Pedro Henrique (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kart: Dk. 42 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
11. dakikada orta sahadan aldığı topla hareketlenen Balotelli'nin ceza yayına girmeden yerden vuruşunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
17. dakikada Bjarnason'un pası sonrası penaltı noktası üzerinde topla buluşan Sinan Kurt'un şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı çıktı.
19. dakikada Balotelli'nin pasında ceza alanı içinde sol kanatta topla buluşan Bjarnason'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
28. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Ceza sahası içi sol çaprazdan Gradel'in ortasına Pedro Henrique'nin bekletmeden vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1.
45. dakikada Fajr'ın sağ kanattan kullandığı kornerde, Pedro Henrique'nin ceza alanı içinde yaptığı kafa vuruşu sonrası kaleci Muric topu kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 1-0 önde tamamladı.
Kaynak: AA
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