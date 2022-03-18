Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Sabo (Dk. 78 Gökhan Gönül), Holmen, Ponck, Cemali Sertel, Phiri, Fernandes, Boyd (Dk. 85 Mendes), Boldrin (Dk. 55 Bolasie), Alper Potuk (Dk. 85 Yusuf Sarı), Cisse (Dk. 55 Pohjanpalo)

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Peres, Ahmetcan Kaplan, Denswil, İsmail Köybaşı (Dk. 69 Yusuf Erdoğan), Dorukhan Toköz (Dk. 87 Berat Özdemir), Siopis, Abdülkadir Ömür (Dk. 69 Cornelius), Visca, Nwakaeme (Dk. 78 Bakasetas), Djaniny (Dk. 87 Koita)

Goller: Dk. 59 (Penaltıdan), 64 (Penaltıdan) ve 90+5 (Penaltıdan) Pohjanpalo (Çaykur Rizespor), Dk. 48 Abdülkadir Ömür, Dk. 70 Djaniny (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Dk. 40 Ponck, Dk. 89 Cemali Sertel (Çaykur Rizespor) Dk. 75 Peres, Dk. 90+3 Erce Kardeşler (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig 30. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, sahasında lider Trabzonspor'u 3-2 yendi.

48. dakikada Trabzonspor öne geçmeyi başardı. İsmail Köybaşı'nın sol taraftan ceza sahasına yerden pasında Djaniny, penaltı noktasında topu önce kontrol edip, ardından müsait durumdaki Abdülkadir Ömür'e çıkardı. Bu futbolcu hafif sağ çaprazda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

52. dakikada Boyd'un yaklaşık 30 metreden sert şutunda kaleci Erce Kardeşler'in yatarak çeldiği topu Cisse kontrol etti. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından ortasına Boldrin'in yakın mesafeden kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

59. dakikada Nwakaeme'nin Holmen'e müdahalesi ile kazanılan penaltıyı kullanan Pohjanpalo, topu ağlarla buluşturarak skoru eşitledi: 1-1.

61. dakikada Denswil'in ceza sahası içerisinde elle müdahalesini VAR'ın uyarısı sonucu inceleyen maçın hakemi Volkan Bayarslan, bir kez daha penaltıya hükmetti.

64. dakikada ikinci kez topun başına geçen Pohjanpalo, meşin yuvarlağı filelere göndererek Çaykur Rizespor'u öne geçirdi: 2-1.

71. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Cornelius'un ceza sahası içerisine aşırttığı topa Visca dokunarak çizgi üzerinde Djaniny'nin önüne bıraktı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

82. dakikada Fernandes'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, Ahmetcan Kaplan'ın kafa ile uzaklaştırmak istediği top Pohjanpalo'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası sağ çaprazında bekletmeden vuruşunda, iyi yer tutan kaleci Erce Kardeşler, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

90+3. dakikada savunmanın arkasına sarkan Pohjanpalko, ceza sahası içerisine girdikten sonra kaleci Erce Kardeşler'in müdahalesi ile yerde kalınca, maçın hakemi Volkan Bayarslan üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi.

90+5. dakikada bir kez daha penaltı atışını kullanan Pohjanpalao, üçüncü golünü atıp, Çaykur Rizespor'u 3-2 üstünlüğe taşıdı.

Karşılaşma, 3-2 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.