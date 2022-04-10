Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

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Futbol: Spor Toto Süper Lig

10.04.2022 14:23
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Yasin Kol, Osman Gökhan Bilir, Cemil TunçÖznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Kenan Özer, Awuku, Campi, Karim Hafez, Azubuike, Mustafa Eskihellaç, Dicko, Donsah, Jospin, Tetteh,GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Aziz Eraltay, Perez, Diarra, Hayrullah Bilazer,...

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol, Osman Gökhan Bilir, Cemil Tunç

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Kenan Özer, Awuku, Campi, Karim Hafez, Azubuike, Mustafa Eskihellaç, Dicko, Donsah, Jospin, Tetteh,

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Aziz Eraltay, Perez, Diarra, Hayrullah Bilazer, Traore, Süleymanov, Flavio, Chiquinho, Diabate, Umut Nayir

Gol: Dk. 23 Traore (GZT Giresunspor)

Sarı kart: Dk. 33 Jospin (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

9. dakikada gelişen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor atağında sağ kanattan Dicko'nun pasıyla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından vuruşu kaleci Okan Kocuk'un kucağında kaldı.

13. dakikada Chiquinho'nun ceza sahasına gönderdiği uzun topu kaleci Ertaç Özbir karşıladı. Mehmet Umut Nayir önüne düşen meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in solundan auta attı.

23. dakikada konuk ekip öne geçti. Chiquinho'nun sol kanattan kullandığı korner atışını kaleci Ertaç Özbir uzaklaştırdı. Traore, önüne düşen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

42. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Tetteh'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk kucağında kaldı.

45. dakikada Donsah'ın pasıyla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyuna döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı GZT Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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