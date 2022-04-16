Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

16.04.2022 14:33
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni HatayHakemler: Ozan Ergün, Mehmet Kısal, Mehmet Salih MazlumAtakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Falette, Adekugbe, Onur Ergün, Boudjemaa, Benzia, El Kaabi, Sadık Baş, DioufDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Ahmet...

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Falette, Adekugbe, Onur Ergün, Boudjemaa, Benzia, El Kaabi, Sadık Baş, Diouf

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Ahmet Oğuz, Cofie, Kerem Atakan Kesgin, Ulvestad, Gradel, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare

Gol: Dk. 28 Ziya Erdal (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 40 Sackey (Atakaş Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

9. dakikada sol kanattan Onur Ergün'ün ortasında ceza sahası içinde Diouf'un kafa vuruşunda savunma oyuncularına çarpan top kornere çıktı.

27. dakikada Demir Grup Sivasspor, yapılan VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Adekugbe, ceza alanının sağ çaprazında topa eliyle müdahale etti. Pozisyon sonrası VAR odasının uyarısı üzerine hakem Ozan Ergün, Adekugbe'nin ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada Ziya Erdal'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1.

36. dakikada Diouf'un pasında savunma arkasına sarkan El Kaabi'nin sert şutunda top kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü; meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

İlk 45 dakikalık bölüm Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Spor Toto Süper Lig: A.Hatayspor: 0 DG Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: A.Hatayspor: 0 DG Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor) Hatayspor Sivasspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya Hatayspor Sivasspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya

Onur Ergün, Ziya Erdal, Hatayspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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