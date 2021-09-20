STAT: EryamanHAKEMLER: Sarper Barış Saka, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin TetikMKE ANKARAGÜCÜ: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Abdullah Durak (Dk. 62 İshak Çakmak), Ali Kaan Güneren (Dk. 62 Nadir Çiftçi), Zahid (Dk. 73 Chahechouhe), Geraldo (Dk. 46 Cem Ekinci), Ariyibi (Dk. 87 Mehmet Murat Uçar), Eren DerdiyokMENEMENSPOR: Batuhan Ahmet Şen, Sinan Akgöl, Mazlum Demir, Kerem Paykoç, Mete Çelik, Cem Çelik, Ahmet Sağat (Dk. 90 Sabbah), Ba, Emre Özer (Dk. 65 Ahmet Aslan), Rasheed, Pote (Dk. 79 Gomes)GOLLER: Dk. 3 Eren Derdiyok, Dk. 73 Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü) - Dk. 14 Ahmet Sağat, Dk. 58 Rasheed (Menemenspor)SARI KARTLAR: Ariyibi (MKE Ankaragücü), Sinan Akgöl (Menemenspor)TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında MKE Ankaragücü ile Menemenspor 2-2 berabere kaldı. 2'nci dakikada Ariyibi topu ceza sahası içine gönderdi. Altı pasta topla buluşan Eren Derdiyok meşin yuvarlağı düzgün vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.14'üncü dakikada sol kanattan ceza sahasına topu getiren Zahid kale önüne orta açtı, ortaya yerden vurarak cevap veren Ahmet Sağat durumu 1-1'e getirdi.58'inci dakikada ceza sahası içlerine giren Pote savunmadan dönen topu sağ kanattan takım arkadaşı Rasheed'e verdi. Kaleci Akın'ın ters köşeye yatıran Rasheed topu ağlara gömderdi: 1-273'üncü dakikada MKE Ankaragücü'nün kazandığı serbest vuruşta Erdem Özgenç topu ceza sahasına gönderdi. Yusuf Abdioğlu'nun kafa vuruşu Başkent ekibine beraberliği getirdi: 2-2
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Menemenspor: 2-2 - Son Dakika Spor