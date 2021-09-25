Beypiliç Boluspor: 1-0

Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 26 bin 145 yeni vaka tespit edildi

Gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'ndan "Göster cep telefonunu" tepkisi

Yanlış ameliyat sonucu doktoru intihar eden kadın konuştu: Hayatımı kararttı, bir de utanmadan icraya verdiler