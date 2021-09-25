Beypiliç Boluspor: 1-0

STAT: EryamanHAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Seyfettin Ünal, Cemal AlpayGENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd - Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Mert Kula, Kerem Can Akyüz, Aksel Aktaş (Dk. 46 Tshibola), Grechyshkin, Barış Alıcı (Dk. 90+5 Metehan Mert), Lualua (Dk. 90+1 Musa Şahindere), Sandro Lima (Dk. 83 Gökhan Gül), ElekeBEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani - Mehmet Zahit Cinar, Fethi Özer, Ali Keten, Abdurrahim Dursun, Abdurrahman Canlı (Dk. 87 Tugay Kaçar), Eray Ataseven (Dk. 80 Arda Köksal), Roshi, Bertu Alican Özyürek (Dk. 62 Odah), Bregu (Dk. 62 Novak), KasongoGOLLER: Dk. 49 Barış Alıcı (Gençlerbirliği)SARI KARTLAR: Arda Kızıldağ, Tshibola, Lima, Mert Kula (Gençlerbirliği), Abdurrahman Canlı, Abdurrahim Dursun (Boluspor)TFF 1'inci Lig'in 7'nci haftasında Gençlerbirliği sahasında Beypiliç Boluspor'u Barış Alıcı'nın golüyle 1-0 mağlup etti.44'üncü dakikada ceza sahasında savunmadan seken topta Bregu'nun vuruşu kale direğinin yanından dışarı çıktı.49'uncu dakikada Kerem Can sağ kanattan topu Lualua ile buluşturdu. LuaLua'nın ortasında topla buluşan Barış Alıcı meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.57'nci dakikada ceza sahasında Boluspor savunmasından baskıyla topu alan Lima kaleye dönerek sert bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak sol kale direğinden auta çıktı.90'ıncı dakikada sol çaprazdan topu sürerek gelen Tugay Kacar kaleci Übeyd'le karşı karşıya geldi. Topu sol köşeye bırakmak isteyen Kacar'ın şutunu Übeyd çeldi.Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Kaynak: DHA
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