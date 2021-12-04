Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig 1 ve 3. gruplarda 15. hafta, 2. Grup'ta ise 16. hafta oynanan 8 karşılaşmayla başladı.
Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Başkent Gözgözler Akademi-Çatalcaspor: 0-1
Bursa Yıldırımspor- Nevşehir Belediyespor: 0-3
2. Grup
Gema Polimer Şile Yıldızspor-İskenderunspor: 2-0
Beyoğlu Yeni Çarşı- Bayrampaşaspor: 0-4
3. Grup
Çankaya Futbol Kulübü- Esenler Erokspor: 3-1
Fethiyespor- Karşıyaka: 1-0
Orduspor 1967- Edirnespor: 1-6
Modafen- Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0-1
Kaynak: AA
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