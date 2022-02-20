TFF 3. Lig'de 2. Grup'ta 26, 3. Grup'ta 23. hafta maçları yapıldı.
Ligde gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
2. Grup
İskenderunspor- Bayrampaşa: 2-2
Kalecik FK- Siirt İl Özel İdaresi: 2-2
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Hacettepe: 0-0
Gema Polimer Şile Yıldızspor-Kuşadasıspor: 3-1
3. Grup
Criptoswaps Edirnespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-2
Yeşilyurt DÇ Ofspor-Belediye Derincespor: 1-1
Ceyhanspor-Modafen: 0-2
İçel İdmanyurdu- Esenler Erokspor: 0-0
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: TFF 3. Lig toplu sonuç - Son Dakika Spor