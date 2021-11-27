Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig 1 ve 3. Grup'ta 14, 2. Grup'ta 15. hafta, yapılan toplam 7 maçla başladı
Ligde 1 ve 2. Grup'ta ikişer, 3. Grup'ta ise 3 karşılaşma yapıldı.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Elazığspor- Belediye Kütahyaspor: 2-2
Çatalcaspor- Bergama Belediyespor: 1-1
2. Grup
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-68 Aksaray Belediyespor: 2-1
Altındağspor- Çarşambaspor: 1-0
3. Grup
Mardin 1969-Ceyhanspor: 3-0
İçel İdmanyurdu- Büyükçekmece Tepecikspor: 0-0
Esenler Erokspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-2
Kaynak: AA
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