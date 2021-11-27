Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig 1 ve 3. Grup'ta 14, 2. Grup'ta 15. hafta, yapılan toplam 7 maçla başladıLigde 1 ve 2. Grup'ta ikişer, 3. Grup'ta ise 3 karşılaşma yapıldı.

TFF 3. Lig 1 ve 3. Grup'ta 14, 2. Grup'ta 15. hafta, yapılan toplam 7 maçla başladı Ligde 1 ve 2. Grup'ta ikişer, 3. Grup'ta ise 3 karşılaşma yapıldı. Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle: 1. Grup Elazığspor- Belediye Kütahyaspor: 2-2 Çatalcaspor- Bergama Belediyespor: 1-1 2. Grup Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-68 Aksaray Belediyespor: 2-1 Altındağspor- Çarşambaspor: 1-0 3. Grup Mardin 1969-Ceyhanspor: 3-0 İçel İdmanyurdu- Büyükçekmece Tepecikspor: 0-0 Esenler Erokspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-2

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