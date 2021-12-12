Futbol: Toplu sonuç

Futbolda TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 16'ncı, 2. Grup'ta ise 17'nci hafta, bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Gruplarda bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
1. Grup
Elazığspor- Bursa Yıldırımspor: 0-1
Formül Erbaaspor- Karaman Belediyespor: 2-0
1954 Kelkit Belediyespor-Osmaniyespor FK: 1-0
Batman Petrolspor- Belediye Kütahyaspor: 1-5
Nevşehir Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 1-0
Çatalcaspor- Artvin Hopaspor: 0-2
2. Grup
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor- Kızılcabölükspor: 0-2
Siirt İl Özel İdaresi-Hacettepe: 0-0
Alagöz Holding Iğdır FK-68 Aksaray Belediyespor: 1-2
İskenderunspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 1-1
Altındağspor-Bitexen Düzcespor: 1-1
Yomraspor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-0
3. Grup
Edirnespor- Fethiyespor: 0-1
Belediye Derincespor- Karşıyaka: 1-1
Orduspor 1967- Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2-0
Kardemir Karabükspor-Ceyhanspor: 0-0
Mardin 1969-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-1
İçel İdmanyurdu- Çankaya FK: 0-0
Kaynak: AA
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