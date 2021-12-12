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Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika

Futbol: Toplu sonuç

12.12.2021 15:35
Futbol: Toplu sonuç

Futbolda TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 16'ncı, 2. Grup'ta ise 17'nci hafta, bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Futbolda TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 16'ncı, 2. Grup'ta ise 17'nci hafta, bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Gruplarda bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

1. Grup

Elazığspor- Bursa Yıldırımspor: 0-1

Formül Erbaaspor- Karaman Belediyespor: 2-0

1954 Kelkit Belediyespor-Osmaniyespor FK: 1-0

Batman Petrolspor- Belediye Kütahyaspor: 1-5

Nevşehir Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 1-0

Çatalcaspor- Artvin Hopaspor: 0-2

2. Grup

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor- Kızılcabölükspor: 0-2

Siirt İl Özel İdaresi-Hacettepe: 0-0

Alagöz Holding Iğdır FK-68 Aksaray Belediyespor: 1-2

İskenderunspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 1-1

Altındağspor-Bitexen Düzcespor: 1-1

Yomraspor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-0

3. Grup

Edirnespor- Fethiyespor: 0-1

Belediye Derincespor- Karşıyaka: 1-1

Orduspor 1967- Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2-0

Kardemir Karabükspor-Ceyhanspor: 0-0

Mardin 1969-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-1

İçel İdmanyurdu- Çankaya FK: 0-0

Kırıkkale Büyük Anadoluspor- Ağrı 1970: 0-1

Belediye Kütahyaspor, Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor


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