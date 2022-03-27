Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika

TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 28. hafta maçları tamamlandı.

Gruplarda bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Kahta 02- Batman Petrolspor: 0-0

Nevşehir Belediyespor- Hendekspor: 0-3

Artvin Hopaspor-Başkent Gözgözler Akademi: 3-0

1954 Kelkit Belediyespor- Bursa Yıldırımspor: 1-1

Criptoswaps Çatalcaspor- Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 2-1

Osmaniyespor- Bergama Belediyespor: 0-3

Karaman Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 1-1

Elazığspor-Formül Erbaaspor: 2-2

3. Grup:

Fethiyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-1

Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Criptoswaps Edirnespor: 3-2

Esenler Erokspor- Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 3-0

İçel İdmanyurdu- Orduspor 1967: 1-0

Mardin 1969- Kardemir Karabükspor: 5-0

Ağrı 1970-Modafen: 2-3

Belediye Derincespor- Büyükçekmece Tepecikspor: 2-2

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Ceyhanspor: 6-1