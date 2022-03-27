Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Futbol: Toplu sonuç

27.03.2022 16:44
Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 28. hafta maçları tamamlandı.

TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 28. hafta maçları tamamlandı.

Gruplarda bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Kahta 02- Batman Petrolspor: 0-0

Nevşehir Belediyespor- Hendekspor: 0-3

Artvin Hopaspor-Başkent Gözgözler Akademi: 3-0

1954 Kelkit Belediyespor- Bursa Yıldırımspor: 1-1

Criptoswaps Çatalcaspor- Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 2-1

Osmaniyespor- Bergama Belediyespor: 0-3

Karaman Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 1-1

Elazığspor-Formül Erbaaspor: 2-2

3. Grup:

Fethiyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-1

Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Criptoswaps Edirnespor: 3-2

Esenler Erokspor- Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 3-0

İçel İdmanyurdu- Orduspor 1967: 1-0

Mardin 1969- Kardemir Karabükspor: 5-0

Ağrı 1970-Modafen: 2-3

Belediye Derincespor- Büyükçekmece Tepecikspor: 2-2

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Ceyhanspor: 6-1

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TFF 3. Lig: Fethiyespor: 0 Karbel Karaköprü Belediyespor: 1 TFF 3. Lig: Fethiyespor: 0 Karbel Karaköprü Belediyespor: 1 TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Fatsa Belediyespor: 1 TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Fatsa Belediyespor: 1

Arnavutköy Belediyesi, Bergama Belediyespor, Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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