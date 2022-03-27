Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika

TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 28. hafta maçları tamamlandı.
Gruplarda bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Kahta 02- Batman Petrolspor: 0-0
Nevşehir Belediyespor- Hendekspor: 0-3
Artvin Hopaspor-Başkent Gözgözler Akademi: 3-0
1954 Kelkit Belediyespor- Bursa Yıldırımspor: 1-1
Criptoswaps Çatalcaspor- Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 2-1
Osmaniyespor- Bergama Belediyespor: 0-3
Karaman Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 1-1
Elazığspor-Formül Erbaaspor: 2-2
3. Grup:
Fethiyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-1
Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Criptoswaps Edirnespor: 3-2
Esenler Erokspor- Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 3-0
İçel İdmanyurdu- Orduspor 1967: 1-0
Mardin 1969- Kardemir Karabükspor: 5-0
Ağrı 1970-Modafen: 2-3
Belediye Derincespor- Büyükçekmece Tepecikspor: 2-2
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Ceyhanspor: 6-1
Kaynak: AA
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