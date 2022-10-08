TFF 3. Lig'de 6. hafta 7 müsabakayla başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Çatalcaspor- Nevşehir Belediyespor: 2-1
2. Grup:
Darıca Gençlerbirliği- Turgutluspor: 1-1
Armoni Alanya Kestelspor- Yeşilyurt DÇ. Ofspor: 2-1
Bulvarspor- Karaman FK: 0-1
3. Grup:
Güneş Holding Çankaya FK-68 Aksaray Belediyespor: 1-1
Efeler 09 Spor FK- Bursa Yıldırımspor: 1-1
Bergama Belediyespor- Artvin Hopaspor: 2-1
Son Dakika › Spor › Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika