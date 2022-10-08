Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Toplu sonuç

08.10.2022 17:52
Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig'de 6. hafta 7 müsabakayla başladı.

TFF 3. Lig'de 6. hafta 7 müsabakayla başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Çatalcaspor- Nevşehir Belediyespor: 2-1

2. Grup:

Darıca Gençlerbirliği- Turgutluspor: 1-1

Armoni Alanya Kestelspor- Yeşilyurt DÇ. Ofspor: 2-1

Bulvarspor- Karaman FK: 0-1

3. Grup:

Güneş Holding Çankaya FK-68 Aksaray Belediyespor: 1-1

Efeler 09 Spor FK- Bursa Yıldırımspor: 1-1

Bergama Belediyespor- Artvin Hopaspor: 2-1

YORUMLAR
500
Kadın Futbol Süper Ligi'nde grup kura ve fikstür çekimi yapıldı Kadın Futbol Süper Ligi'nde grup kura ve fikstür çekimi yapıldı
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Çatalcaspor, Nevşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:31 Giresunspor'u deviren Beşiktaş'a Romain Saiss'dan kötü haber! Trabzonspor maçında oynayamayacak
23:07 Aralarında eski bakan ve MHP'li bir ismin de yer aldığı 250 kişi İYİ Parti'ye geçti
23:01 Akaryakıt zamları vatandaşı kara kara düşündürüyor! 30 liraya dayanacak
22:26 Bodrumspor'a 5 golle kaybeden Sakaryaspor'da taraftarların hareketi başkanı çıldırttı
22:04 Evdeki yangında öldüğü sanılan liseli Büşra'yı annesinin eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı
22:06 Kırım Köprüsü'nü vuran Ukrayna'dan Rusya'ya gözdağı: Bu sadece başlangıç
22:04 Giresunspor'u tek golle geçen Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi
21:29 İtalya'daki dev maçta Milan, Juventus'u yıktı
21:18 Kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan şahıs serbest bırakıldı! İlk kez yapmıyormuş
21:19 Ahmet Davutoğlu'nun Erzurum Tanıtım Günleri'ne alınmamasına Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den tepki geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 00:08:33. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement