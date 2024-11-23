Futbol: Trendyol Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbilikas Eyüpspor: Berke Özer, Dubois, Robin Yalçın, Vezo, Umut Meraş, Taşkın İlter, Melih Kabasakal, Ampem, Emre Akbaba, Ahmed Kutucu, ThiamÇaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala,...

23.11.2024 14:46
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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Dubois, Robin Yalçın, Vezo, Umut Meraş, Taşkın İlter, Melih Kabasakal, Ampem, Emre Akbaba, Ahmed Kutucu, Thiam

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Olawoyin, Hadziahmetovic, Ghezzal, Akintola, Verasanovic, Sowe

Gol: Dk. 27 Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Akintola (Çaykur Rizespor), Dk. 34 Taşkın İlter, Dk. 45+4 Melih Kabasakal (ikas Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında ikas Eyüpspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

12. dakikada Akintola'nın pasında topla buluşan Sowe'un ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.

17. dakikada Ahmed Kutucu'nun pasında topla buluşan Umut Meraş'ın ceza sahası içi sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Grbic'ten oyun alanına döndü.

27. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topun gelişine ceza sahası dışından Ahmed Kutucu'nun etkili vole vuruşunda Olawoyin'e de çarpan meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.

İlk yarı, ikas Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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