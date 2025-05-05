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Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta, yapılan tek maçla sona erdi.

05.05.2025 22:22
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Trendyol Süper Lig'de 34. hafta, yapılan tek maçla sona erdi.

Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

Haftanın en önemli maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 yenerken sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

Avrupa kupalarına katılma hedefi olan takımlardan Beşiktaş, kritik bir 3 puana imza atarak haftayı kayıpsız geçerken Reeder Samsunspor, ikas Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. RAMS Başakşehir de deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 4-2 yendi.

Süper Lig'in 34. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0

Corendon Alanyaspor- Bellona Kayserispor: 1-1

Çaykur Rizespor- Gaziantep FK: 2-0

Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir: 2-4

Galatasaray-Net Global Sivasspor: 4-1

Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor: 3-0

Fenerbahçe-Beşiktaş: 0-1

Adana Demirspor-Göztepe: 1-2

Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1

Puan durumu

Süper Lig'de tamamlanan 34. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVPuan
1.GALATASARAY32265182315183
2.FENERBAHÇE32236380324875
3.REEDER SAMSUNSPOR331761050381257
4.BEŞİKTAŞ321510749321755
5.RAMS BAŞAKŞEHİR 32156115445951
6.İKAS EYÜPSPOR33148114941850
7.GÖZTEPE3212101053401346
8.TRABZONSPOR3212101053401346
9.KASIMPAŞA32101395456-243
10.TÜMOSAN KONYASPOR33127144145-443
11.ONVO ANTALYASPOR32127133555-2043
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ32126144145-442
13.BELLONA KAYSERİSPOR321011114050-1041
14.ÇAYKUR RİZESPOR32124163850-1240
15.CORENDON ALANYASPOR3298153748-1135
16.NET GLOBAL SİVASSPOR3397174457-1334
17.SİPAY BODRUM FK3297162437-1334
18.ATAKAŞ HATAYSPOR3247213566-3119
19.ADANA DEMİRSPOR3224262879-51-2
Not: Adana Demirspor'un 12 puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

Ligin 35. hafta programı şu şekilde:

9 Mayıs Cuma:

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)

10 Mayıs Cumartesi:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)

11 Mayıs Pazar:

16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Tüpraş)

12 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)

Kaynak: AA

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