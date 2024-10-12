Futbol Turnuvasında Gazze\'ye Destek

Diyarbakır'ın Çınar Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Futbol Turnuvasında sahaya çıkan takımlar 'Gazze'yi Unutma' pankartı açarak İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırıma tepki gösterdi.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde futbol turnuvası düzenlendi. Toplam 9 takımın bulunduğu futbol turnuvasında takımlar, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırıma tepki göstermek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla 'Gazze'yi Unutma' pankartıyla sahaya çıktı. - DİYARBAKIR
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