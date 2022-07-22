Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

22.07.2022 00:01
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Gustavo Fernandes Correia, Pedro Ribeiro, Paulo Bras (Portekiz)BATE Borisov: Kudravets, Nechaev (Dk. 80 Shumanski), Filipovic, Bordachev, Bessmertny, Dragun, Bacharou, Malkevich, Vasilevich (Dk. 53 Orashkevich), Milic, Gromyko (Dk. 68 Sharkouski)Arabam.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Gustavo Fernandes Correia, Pedro Ribeiro, Paulo Bras (Portekiz)

BATE Borisov: Kudravets, Nechaev (Dk. 80 Shumanski), Filipovic, Bordachev, Bessmertny, Dragun, Bacharou, Malkevich, Vasilevich (Dk. 53 Orashkevich), Milic, Gromyko (Dk. 68 Sharkouski)

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen (Dk. 86 Pavicic), Michalak (Dk. 68 Amilton), Çekiçi (Dk. 46 Adil Demirbağ), Bytyqi (Dk. 77 Muric), Cikalleshi (Dk. 68 Muhammet Demir)

Goller: Dk. 38 Bytyqi, Dk. 57 Michalak, Dk. 90+4 Muric (Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 79 Sehic (Konyaspor), Dk. 85 Bacharou (BATE Borisov)

Kırmızı kart: Dk. 40 Uğurcan Yazğılı (Konyaspor)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Arabam.com Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov'u 3-0 mağlup etti.

57. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Cikalleshi'nin ara pasında kaleci Kudravets ile karşı karşıya kalan Michalak'ın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

85. dakikada Milic'in sert şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

90+4. dakikada Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Muhammet Demir'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Muric'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.

Karşılaşma Konyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Rövanş karşılaşması, 28 Temmuz Perşembe günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi UEFA Konferans Ligi: BATE Borisov: 0 Konyaspor: 1 (İlk yarı) UEFA Konferans Ligi: BATE Borisov: 0 Konyaspor: 1 (İlk yarı) BATE Borisov-Konyaspor maçı BATE Borisov-Konyaspor maçı
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Konyaspor, Portekiz, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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