Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

19.04.2022 21:21
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Medical ParkHakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, İlker TakpakTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Ahmetcan Kaplan, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Kouassi, CorneliusYukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Mert Çetin, Carole, Campanharo, Attamah,...

Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, İlker Takpak

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Ahmetcan Kaplan, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Kouassi, Cornelius

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Mert Çetin, Carole, Campanharo, Attamah, Kemen, Thiam, Emrah Başsan, Gavranovic

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Trabzonspor-Yukatel Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

10. dakikada Visca'nın ceza alanı içinden sert vuruşunda kaleci Lung, yatarak topu çeldi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

15. dakikada Visca'nın sağdan ortasına Kouassi'nin kafa vuruşunda, savunma çizgi önünden topu kornere gönderdi.

22. dakikada Visca'nın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Bakasetas'ın yerden şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Visca'nın sağdan ortasına ceza alanı içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda, top kalele Lung'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı) Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı) Trabzonspor-Yukatel Kayserispor maçından notlar Trabzonspor-Yukatel Kayserispor maçından notlar

Türkiye Kupası, Uğurcan Çakır, Kerem Ersoy, Karaoğlan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika


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