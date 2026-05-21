Sökespor altyapısında futbola başlayan Taşdemir, sahalara veda etti

21.05.2026 08:47  Güncelleme: 08:48
Sökespor altyapısında yetişen ve birçok takımda oynayan Anıl Taşdemir, memleketi Söke'de düzenlenen jübile maçıyla futbola veda etti. Organizasyonda elde edilen gelir, DMD kas hastalığıyla mücadele eden 11 yaşındaki Mert Özkaya'nın tedavisine bağışlandı.

Futbola doğup büyüdüğü kentte, Sökespor altyapısında başlayan Taşdemir, genç yaşta yeteneğiyle dikkat çekerek 2004 yılında Göztepe altyapısına transfer oldu ve burada profesyonel futbol kariyerine adım attı. Akhisar Belediyespor ve Kayserispor'da yaşadığı 1. Lig şampiyonlukları ile dikkat çeken Anıl Taşdemir; Adana Demirspor, Denizlispor, Fethiye, Fatih Karagümrük, Adanaspor gibi birçok takımda ter döktükten sonra futbola doğduğu topraklarda Söke 1970 SK forması ile kariyerine son noktayı koydu.

Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen anlamlı organizasyonda, kentin yetiştirdiği başarılı futbolculardan Anıl Taşdemir yeşil sahalara veda ederken, DMD kas hastalığıyla mücadele eden 11 yaşındaki Mert Özkaya için umut çağrısı yapıldı. Söke İlçe Stadı'nda gerçekleştirilen jübile maçı, futbol dünyasının önemli isimlerini ve yüzlerce vatandaşı bir araya getirdi.

Söke Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen ve "10'un Vedası Aşkla, Hırsla, Saygıyla" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonda, uzun yıllar profesyonel futbol kariyerini sürdüren Anıl Taşdemir, memleketi Söke'de sahalara veda etti. Gecede elde edilen tribün gelirlerinin tamamının DMD hastası Mert Özkaya'nın tedavisine destek amacıyla kullanılacağı açıklandı.

Jübile maçına futbol camiasından çok sayıda tanınmış isim katıldı. Teknik direktörler Yusuf Şimşek, Erkan Sözeri, Bilal Kısa, Levent Eriş, Engin Korukır, Yüksel Can ve Cüneyt Dumlupınar organizasyonda yer alırken; Süper Lig hakemleri Mutlu Çelik ve Zorbay Küçük de sahadaki yerini aldı.

Eski ve aktif futbolcuların da forma giydiği gecede Mert Örnek, Sebahattin Destici, Hulusi Destici, Batuhan İşçiler, Çağlar Şahin Akbaba, Oğuzcan Çalışkan, Bekir Yılmaz, İsmail Haktan, Murat Caydemir, Atilla Özmen, Emre Gümüşkaya, Murat Gürbüzerol, Umut Sözen, Fatih Dereli, Fırat Akkoyun ve Mutlu Sezer gibi isimler sahaya çıktı.

Jübile gecesinde duygusal anlar yaşayan Anıl Taşdemir, organizasyona katılanlara teşekkür ederek, "Bu güzel günde burada olan herkese teşekkür ediyorum. Hem kardeşimiz Mert'e destek olmak hem de jübilemi memleketimde yapmak benim için çok değerli. Burada başlayan hikaye yine burada sona eriyor" ifadelerini kullandı.

Taşdemir'in konuşması tribünlerde duygusal anların yaşanmasına neden olurken, taraftarlar başarılı futbolcuyu uzun süre alkışladı.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan da organizasyonda yaptığı konuşmada gecenin asıl amacının Mert Özkaya'ya destek olmak olduğunu vurguladı. Başkan Arıkan, vatandaşlara destek çağrısında bulunarak, "Hedefimiz Mert kardeşimize umut olmak ve farkındalık oluşturmak. Herkesin vicdanından ne koparsa Mert için destek vermesini istiyoruz. Birlik olursak çocuğumuzu sağlığına daha hızlı kavuşturabiliriz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

