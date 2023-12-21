Futbolda Şiddet Araştırması

Araştırma şirketi Areda Survey, futbolda yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili araştırma yayımladı. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 88,9'u futbolda şiddete yer olmadığını söylerken, yüzde 59'luk bir kesim ise Süper Lig'in ertelenmesine itiraz ediyor.

Areda Survey, futbolda şiddet olaylarına ilişkin bin 100 kişinin katılımıyla bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmada, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor maçında MKE Ankragücü Başkanı Faruk Koca'nın Hakem Halil Umut Meler'e gösterdiği şiddet olayına dair Türk halkının ne düşündüğü soruldu. Katılımcıların yüzde 88,9'u futbolda şiddetin olamayacağını; yüzde 11,1'i ise futbolun bir rekabet oyunu olduğunu ve böyle şeylerin olabileceğini belirtti.

YÜZDE 34,1 MELER'İ TARAFSIZ BULUYOR

Halil Umut Meler'in hakemliğinin taraflı olup olmadığına da yer verilen araştırmaya göre Türk halkının yüzde 34,1'i Meler'i tarafsız buluyor. Bu konuyla ilgili kararsız kalanlar yüzde 33,6; taraflı olduğunu düşünenler ise yüzde 32,3.

SÜPER LİG ERTELENMEMELİYDİ

Yaşanan şiddet olaylarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig maçlarını erteleme kararı almıştı. Araştırmaya göre Süper Lig'in ertelenmesini Türk halkının yüzde 59'u kesinlikle doğru bulmuyor. Bu kararın doğru olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 41 olarak karşımıza çıkıyor.

Areda Survey, "Futbolda şiddet denince aklınıza ilk hangisi geliyor?" sorusunu da katılımcılara yöneltti. Araştırmaya göre futbolda şiddet deyince ilk olarak akıllara yüzde 53,8 ile Meler-Koca arasında yaşananlar yer alıyor. İkinci sırada yüzde 33,6 ile bir Trabzonspor taraftarının Hakem Volkan Bayarslan'a saldırısı, üçüncü sırada ise yüzde 12,5 ile Volkan Demirel - Sabri Sarıoğlu arasında yaşanan kavga geliyor.