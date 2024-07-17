Futbolu bırakan Thiago Alcantara, Barcelona'ya antrenör oldu - Son Dakika
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Futbolu bırakan Thiago Alcantara, Barcelona'ya antrenör oldu

Futbolu bırakan Thiago Alcantara, Barcelona\'ya antrenör oldu

Geçtiğimiz günlerde futbolu bırakan Thiago Alcantara, altyapısından yetiştiği Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick'in teknik ekibine katıldı. Thiago yaz boyunca takımla birlikte hareket edecek.

17.07.2024 19:07
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Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen ve geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla 33 yaşında futbolu bırakan Thiago Alcantara, altyapısından yetiştiği Barcelona'nın teknik ekibine dahil oldu.

HANSİ FLİCK'İN EKİBİNE KATILDI

Barcelona'dan yapılan açıklamada Thiago'nun yaz boyunca teknik direktör Hansi Flick'in ekibinde yer alacağı ve sezon öncesi ABD'de yapılacak hazırlık kampında takımla seyahat edeceği belirtildi. Thiago, Flick ile Bayern Münih'te çalışmış ve 3 kupa kazanmıştı.

Futbolu bırakan Thiago Alcantara, Barcelona'ya antrenör oldu

"YAKINDA GÖRÜŞÜRÜZ" DİYEREK SİNYLİ VERMİŞTİ

Emeklilik kararını geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından duyuran Tecrübeli oyuncu Thiago paylaşımında, "Bana verileni her zaman geri vermeye çalışacağım. Keyif aldığım zaman için minnettarım. Futbola ve yolumda bana yardım eden herkese teşekkürler. Yakında görüşürüz" ifadelerini kullanmıştı.

Futbolu bırakan Thiago Alcantara, Barcelona'ya antrenör oldu

BAŞARILARLA DOLU KARİYERİ

La Masia altyapısında yetişen Thiago Alcantara, profesyonel kariyerine de Barcelona'da başladı. Yıldız oyuncu, Pep Guardiola'nın Barclena'dan Bayern Münih'e geçmesinin ardından 2013 yılında 25 milyon Euro'ya Alman devinin yolunu tuttu. Burada 8 sezon geçiren İspanyol orta saha oyuncusu, 2020-2021 yazında 22 milyon Euro'ya Liverpool'a gitti ve emekli olana kadar burada kaldı. Profesyonel kariyerinde 487 maça çıkan Thiago Alcantara, 48 gol atarken 33 asist yaptı. Alcantara kariyerinde 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 32 kupa kazandı.

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Son Dakika Spor Futbolu bırakan Thiago Alcantara, Barcelona'ya antrenör oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ferhat Eser: Başarılar alcantra gel 8taşa 0 4 Yanıtla

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