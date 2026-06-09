Futsal Turnuvası Sona Erdi

Eskişehir'de Porsuk Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Küme Futsal Genç A Erkekler müsabakaları sona erdi. Turnuvada dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi.
Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2. Küme Futsal Genç A Erkekler müsabakaları oynanan maçların ardından tamamlandı. Müsabakalar sonucunda Eğitimciler Spor Lisesi birinci oldu. Turnuvada Kenan Yalçın Anadolu Lisesi ikinci, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Hoca Ahmed Yesevi Anadolu Lisesi ise dördüncü sırada yer aldı. Karşılaşmaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi. - ESKİŞEHİR
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