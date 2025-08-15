Galatasaray 1-0 Önde

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sağ taraftan topla hareketlenen Berkay Özcan, son çizgiye inerek ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Ahmet Sivri'nin gelişine vuruşunda kaleci Günay gole izin vermedi.
10. dakikada Torreira'nın savunmadan gönderdiği uzun topta Barış Alper, defans arkasına koşuyu yaptı. Doh'un önünde kalan topu pres yaparak kazanan Barış Alper, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda ceza sahası içi sol çaprazından yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0
21. dakikada Sanchez, Doh ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.
23. dakikada VAR'dan gelen uyarıyla Sanchez ve Doh arasındaki pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, rakibine yönelik sert müdahalesi nedeniyle Doh'u doğrudan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
42. dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında Sara, topu ceza sahasına ortaladı. Kaleci Grbic'den seken topa kale alanında Abdülkerim vuruşunu yaptı. Kaleye giden top çizgi üzerindeki Barış Alper'den döndü ve arka direkteki Torreira'nın önünde kaldı. Torreira'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Süleyman Özay
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz
Yedekler: Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Jakobs, Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Zaniolo, Kaan Ayhan, Osimhen, Arda Ünyay
Teknik Direktör: Okan Buruk
Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Fatih Kurucuk, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Doh, Serginho, Johnson, Berkay Özcan, Ahmet Sivri, Tiago Çukur
Yedekler: Kerem Yandal, Furkan Bekleviç, Tuğbey Akgün, Tarık Buğra Kalpaklı, Alper Emre Demirkol, Barış Kalaycı, Ömer Faruk Gümüş, Gray, Anıl Yiğit Çınar
Teknik Direktör: Marcel Licka
Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 10) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Doh (dk. 23) (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL
