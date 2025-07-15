Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıkları Devam Ediyor

GALATASARAY, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Dört grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 12.30 ve 18.00'da yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.