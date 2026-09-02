Galatasaray, 21 yaşındaki stoper Bitshiabu için Leipzig ile kiralık transfer görüşmelerine başladı - Son Dakika
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Galatasaray, 21 yaşındaki stoper Bitshiabu için Leipzig ile kiralık transfer görüşmelerine başladı

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Galatasaray, 21 yaşındaki stoper El-Chadaille Bitshiabu'nun geçici transferi için futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, transferin kiralık olarak gerçekleştirilmesi için sürecin başladığı belirtildi.

GALATASARAY, 21 yaşındaki stoper El-Chadaille Bitshiabu'nun kiralık transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu El-Chadaille Bitshiabu'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Kaynak: DHA

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, 21 yaşındaki stoper Bitshiabu için Leipzig ile kiralık transfer görüşmelerine başladı - Son Dakika

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