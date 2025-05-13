Galatasaray\'a 2.3 milyar TL\'lik gelir

Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bulan ve ligde pazar günü Kayserispor karşısında 1 puan alması durumunda 25. şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray'a bir iyi haber de kombine ve loca satışlarından geldi.
RAMS Park'ta 53 bin Sarı-kırmızılı taraftarıyla maçlarını full tribünlere oynayan Galatasaray'da sınırlı sayıdaki kombineler satışa sunuldu ve hemen tükendi. 24 bin ila 180 bin TL arasında fiyatları değişen kombinelere Sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Cimbom'da 42 bin kombine sayısında yine fire verilmedi. Bu doğrultuda Galatasaray, kombine ve loca gelirinde 2.3 milyar TL'lik gelir elde etti.
Sarı-kırmızılılar, içinde bulunduğumuz sezonu kombine ve loca satışlarını da sezon başlamadan satışa sunmuş ve kısa süre içerisinde tüm kombine ve locaların satışının yapıldığı duyurulmuştu.
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