Galatasaray'a 2.3 milyar TL'lik gelir - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'a 2.3 milyar TL'lik gelir

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Süper Lig'de şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray, gelecek sezonun kombine ve localarının satışından 2.3 milyar TL gelir elde etti.

13.05.2025 15:45
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Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bulan ve ligde pazar günü Kayserispor karşısında 1 puan alması durumunda 25. şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray'a bir iyi haber de kombine ve loca satışlarından geldi.

KOMBİNE VE LOCA GELİRİ 2.3 MİLYAR TL

RAMS Park'ta 53 bin Sarı-kırmızılı taraftarıyla maçlarını full tribünlere oynayan Galatasaray'da sınırlı sayıdaki kombineler satışa sunuldu ve hemen tükendi. 24 bin ila 180 bin TL arasında fiyatları değişen kombinelere Sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Cimbom'da 42 bin kombine sayısında yine fire verilmedi. Bu doğrultuda Galatasaray, kombine ve loca gelirinde 2.3 milyar TL'lik gelir elde etti.

MEVCUT SEZONDA DA TÜKETMİŞTİ

Sarı-kırmızılılar, içinde bulunduğumuz sezonu kombine ve loca satışlarını da sezon başlamadan satışa sunmuş ve kısa süre içerisinde tüm kombine ve locaların satışının yapıldığı duyurulmuştu.

Galatasaray\'a 2.3 milyar TL\'lik gelir

Dursun Özbek, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a 2.3 milyar TL'lik gelir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hüseyin Solmaz:
    akıyor maşallah anlı şanlı Galatasarayimiza hayırlı olsun 43 6 Yanıtla
  • taylanozguryavuz34:
    bahis baronları ve kara paracılar iş başında yine 0 25 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    hirsizsqray şaşırtmadı yine kaçak sitelere sponsor olur 1 10 Yanıtla
  • Apple User:
    tüm futbolcularına da Avrupa dan teklif varmış hepsini üst düzey takımlar istiyormuş 2 2 Yanıtla
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