Galatasaray'a devre arasındaki ilk transfer

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mohamed Elneny ile anlaşma sağladı. Elneny ocak ayında yüksek ihtimalle Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.
Fotomaç'ın aktardığı habere göre bu sezon forma şansı bulamayan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Elneny, maaş yükü oluyor. Arsenal, devre arasında oyuncuyu Galatasaray'a göndererek yükten kurtulma kararı aldı.
Elneny bu sezon Premier Lig'de 1 maça çıktı, 44 dakika süre aldı. Mısırlı futbolcu sezon başında Galatasaray'dan 3,5 milyon euro istemişti. Aslan'ın istediği şartları kabul etmek zorunda kaldı.
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