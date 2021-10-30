Galatasaray'a devre arasındaki ilk transfer

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Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mohamed Elneny ile anlaşma sağladı. Elneny ocak ayında yüksek ihtimalle Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.

MAAŞ YÜKÜ

Fotomaç'ın aktardığı habere göre bu sezon forma şansı bulamayan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Elneny, maaş yükü oluyor. Arsenal, devre arasında oyuncuyu Galatasaray'a göndererek yükten kurtulma kararı aldı.

1 MAÇA ÇIKTI

Elneny bu sezon Premier Lig'de 1 maça çıktı, 44 dakika süre aldı. Mısırlı futbolcu sezon başında Galatasaray'dan 3,5 milyon euro istemişti. Aslan'ın istediği şartları kabul etmek zorunda kaldı.