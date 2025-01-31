UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Galatasaray deplasmanda Ajax'ın konuğu oldu. Johan Cruijff Arena'da TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano düdük çaldı. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlendi.
Hollanda ekibi Ajax 23'üncü dakikada öne geçti. Akpom'un ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Muslera çelmeyi başardı. Dönen topu takip eden Traore, topu ağlarla buluşturdu: 1-0. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve ilk yarı 1-0 Ajax üstünlüğüyle sona erdi.
Ajax farkı ikiye çıkardı. 58'inci dakikada Gaae'nin ortasında Berkan Kutlu'nun uzaklaştırmadığı top, Brobbey'in önünde kaldı. Brobbey'in pasında topla buluşan Fitz-Jim güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0. Galatasaray son dakikalarda golü buldu. 90+4'üncü dakikada sağ taraftan kullanılan korner sonrasında karambolde topu önünde bulan Osimhen, fileleri havalandırdı: 2-1. Maç 2-1 Ajax'ın üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip bu sonucun ardından Play-Off turuna kaldı.
PLAY-OFF TURUNDA 3 EKSİK
Ajax – Galatasaray maçında sarı kart gören Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez cezalı duruma düştü. 3 oyuncuda UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında takımını yalnız bırakacak.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Ajax'a Yenildi Ama Play-Off'a Kaldı - Son Dakika
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