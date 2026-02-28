Galatasaray, Alanyaspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray, Alanyaspor'u 3-1 Yendi

28.02.2026 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 58'e çıkardı.

GALATASARAY, Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla puanını 58'e yükseltti. Alanyaspor ise 26 puanda kaldı.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Murat Altan üstlendi. Galatasaray karşılaşmaya, "Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Sanchez, Eren Elmalı, Sane, Torreira, Sara, Lang, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen" 11'i ile başladı. Konuk Corendon Alanyaspor ise "Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Meschack, Hwang ve Mounie" 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşma yüksek tempoda başlasa da ilk 20 dakikalık bölümde iki takım da net gol pozisyonuna giremedi. Sarı-kırmızlılar, 21'inci dakikada Boey ile golü bulsa da ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top geçerlilik kazanmadı. Galatasaray, iptal edilen golün ardından Barış Alper Yılmaz ve Boey ile pozisyonlara girse de sonuç alamadı. Alanyaspor 39'uncu dakikada gole yaklaştı. Orta alanın kendi yarı sahasına bakan diliminde topu önünde bulan Hwang, kaleci Uğurcan'ın önde olduğu görünce şansını denedi. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Galatasaray, 45+2'nci dakikada Boey'in golüyle öne geçti. Kısa paslarla rakip sahada boşluk arayan Galatasaray'da Torreira, pasını ceza sahasındaki Boey'e verdi. Bu oyuncunun penaltı noktasının sağından, sol ayağıyla yaptığı vuruşta top uzak direk dibinden ağlara gitti: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Konuk ekip ikinci yarıya golle başladı. 48'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj ortasını yaptı. Penaltı noktasının hemen önünde Mounie'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1. Galatasaray, 58'inci dakikada bir kez daha öne geçti. Atılan uzun topta Sara kafayla içeri indirdi. Osimhen'in röveşatasında top kaleye yönelmezken araya giren Torreira, ayağının ucuyla meşin yuvarlağı önüne alıp yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 2-1. Sarı-kırmızılılar, 81'inci dakikada gole çok yaklaştı. Sane'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Osimhen'in aşırtma vuruşunda kaleci Victor gole izin vermedi. 83'üncü dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkarttı. Kaleci Victor'un hatalı pasında araya giren Osimhen, Brezilyalı kaleciyi çalımladıktan sonra topu boş ağlara yolladı: 3-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Alanyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Alanyaspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gürlek’in telefonundan partililere seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gürlek'in telefonundan partililere seslendi
Son aşamaya gelindi 15 yaş altı sosyal medyaya giremeyecek Son aşamaya gelindi! 15 yaş altı sosyal medyaya giremeyecek
Komşu ülkelerin savaşında korkunç bilanço Çok sayıda ölü var Komşu ülkelerin savaşında korkunç bilanço! Çok sayıda ölü var
6 aydır yoğun bakımdaydı Üzerine ağaç devrilen oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti 6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
Otomobil takla attı Çok sayıda yaralı var Otomobil takla attı! Çok sayıda yaralı var
Eski ABD Başkanı Joe Biden, tarifeli uçakla seyahat etti Eski ABD Başkanı Joe Biden, tarifeli uçakla seyahat etti

23:01
İsrail, Hamaney’in öldüğünü iddia ediyor İran’dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
22:03
Netanyahu: Hamaney’in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir
Netanyahu: Hamaney'in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
21:54
Trump ’’Pek çok çıkış noktası var’’ dedi, iki seçeneği sıraladı
Trump ''Pek çok çıkış noktası var'' dedi, iki seçeneği sıraladı
21:15
Suriye: İran’ın Körfez’deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz
Suriye: İran'ın Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 23:16:55. #.0.4#
SON DAKİKA: Galatasaray, Alanyaspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.