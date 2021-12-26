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Galatasaray, Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Galatasaray, Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

26.12.2021 13:42
Galatasaray, Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 28 Aralık Salı günü sahasında Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 28 Aralık Salı günü sahasında Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'deki Fraport TAV Antalyaspor maçında forma giyen futbolcuların yenileme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı aktarıldı. Sacha Boey'in antrenmanın son bölümünde kontrollü bir şekilde takımla çalıştığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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Türkiye Kupası, Denizlispor, Galatasaray, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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