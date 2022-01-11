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Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

11.01.2022 23:16
Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak Pazar günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak Pazar günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınmayla başladı. Pas çalışmasıyla süren antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. İdman soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Tedavi ve izolasyon süreci tamamlanan Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk, antrenmanda takımla çalışırken, Taylan Antalyalı ile milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed, idmanda yer almadı.

Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Hatayspor, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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