Galatasaray, Avusturya'daki son hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, Avusturya'daki son hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı

19.07.2022 21:22
Galatasaray, Avusturya'daki son hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı

Galatasaray, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında Çekya'nın Pardubice takımını ile 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında Çekya'nın Pardubice takımını ile 0-0 berabere kaldı.

Thermen Stadyumu'ndaki maça Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; Okan Kocuk, Elabdellaoui Emin Bayram, Nelsson, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Cicaldau, Barış Alper Yılmaz, Morutan, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ilk 11'i ile başladı. Galatasaray'ın etkili oynadığı karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Sarı-kırmızılı takımda Ali Turap Bülbül, Metehan Baltacı, Aytaç Kara, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Hamza Yiğit Akman, Yunus Akgün, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu ve Gomis ise oyuna sonradan dahil oldu. Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakçı, Muslera, Sergio Oliveira, Patrick van Aanholt, Batuhan Şen, Jankat Yılmaz ve Emirhan Kayar ise kadroda yer almadı.Öte yandan Emin Bayram, maçın başında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve Metehan Baltacı'ya bıraktı.


- Avusturya
YORUMLAR
500
Galatasaray hazırlık maçında golsüz berabere kaldı Galatasaray hazırlık maçında golsüz berabere kaldı Son dakika haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan kamp ve transfer değerlendirmesi Açıklaması Son dakika haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan kamp ve transfer değerlendirmesi Açıklaması
Kaynak: DHA

Emin Bayram, Galatasaray, Okan Buruk, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Avusturya'daki son hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:21 Muğla'da "Ünlülerin psikoloğu" olarak bilinen şahsın maskesi düştü! Diploması ve klinik açma yetkisi olmadığı ortaya çıktı
21:01 Yunanistan isim vermeden Türkiye'yi hedef aldı! "Bir ülke hariç herkes Rusya'ya yaptırım uyguluyor"
21:00 Erdoğan'ın İran dini lideri Hamaney'le yaptığı görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
20:18 Şüpheli bir şekilde aynı barda hayatını kaybeden 21 gencin kanında metil alkol tespit edildi
20:15 Yalova'da bir şahıs üçüncü kez ATM'leri çekiçle darmaduman etti! Polise dirense de gözaltına alınmaktan kurtulamadı
20:12 Erdoğan, Putin ile Tahran'da bir araya geldi: Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir
20:11 Hastanede oluşan uzun kuyruklara hastalar isyan etti! "Yönetim istifa" sloganlarına sağlık çalışanları da destek verdi
19:46 Küçük kızıyla trafik kazası yaşayan anne acısını unutup "Kızım nerede?" diye sordu, acı haberi kimse veremedi
19:33 Karısıyla cinsel ilişkiye girip hamile bıraktı, bebek hakkındaki gerçeği öğrenince kaçtı
19:31 İnek sürüsünün ortasına dalan ayı dehşet saçtı! Saldırıdan son anda kurtulan çoban o anları kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 21:27:19. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Avusturya'daki son hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement