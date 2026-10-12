Galatasaray Barcelona maçı hazırlığını tamamladı, Singo antrenmanda yoktu - Son Dakika
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Galatasaray Barcelona maçı hazırlığını tamamladı, Singo antrenmanda yoktu

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Galatasaray Barcelona maçı hazırlığını tamamladı, Singo antrenmanda yoktu
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın RAMS Park'ta Barcelona'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda sakatlığı nedeniyle Wilfried Singo takım çalışmasında yer alamadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın Barcelona'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık bir şekilde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, Barcelona maçının taktik çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekibin Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, sakatlığı nedeniyle takım çalışmasında yer alamadı.

Galatasaray, RAMS Park'ta yarın saat 22.00'de Barcelona ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayOkan BurukSporSon Dakika

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