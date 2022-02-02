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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Pulgar transferini açıkladı - Son Dakika

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Pulgar transferini açıkladı

02.02.2022 13:24
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Pulgar transferini açıkladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı sezon sonuna kadar ücretsiz kiraladıklarını açıkladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı sezon sonuna kadar ücretsiz kiraladıklarını açıkladı.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Burak Elmas, Pulgar'ın Galatasaray'a güç katacak bir oyuncu olduğunu söyledi.

Elmas, Pulgar'ın yakın zamanda İstanbul'a geleceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Herkesin 6 numara olarak telaffuz ettiği defansif orta saha yönünde bir eksikliğimiz vardı. Defansif orta saha eksikliğimizi Şilili milli oyuncu, biliyorsunuz ki dün Bolivya-Şili maçında oynadı, Pulgar ile kapattık. Pulgar çok deneyimli bir oyuncu. Fiorentina'da başarıyla forma giymiş bir oyuncu. Uzun görüşmeler sonucunda Pulgar'ı sezon sonuna kadar ücretsiz olarak kiraladık. Milli maçtan sonra resmi imzaların atılmasını bekliyoruz. Bolivya'daydı, Bolivya-Şili maçını oynadı. Oradan buraya gelmesini bekliyoruz. Hazır durumda bulunan, takımımıza katkı verebilecek bir oyuncu."

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Burak Elmas, Galatasaray, İstanbul, Bolivya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Pulgar transferini açıkladı - Son Dakika Spor


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