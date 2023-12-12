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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hakem saldırısını kınadı - Son Dakika
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hakem saldırısını kınadı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, MKE Ankaragücü-Rizespor maçında hakeme yapılan saldırıyı kınayarak, Türk futbolunun imajını zedeleyen bu olayların olmaması gerektiğini belirtti. Özbek ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Kopenhag maçında galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hakem saldırısını kınadı
12.12.2023 - 11:52,
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla ilgili, "Türk futboluna tekrar itidal tavsiye ediyorum" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yaptığı yumruklu saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşanılan olayların kabul edilemez olduğunu dile getiren Başkan Dursun Özbek, "Ankaragücü ve Çaykur Rizespor maçını izledim. Kabul edilemez bir sonu oldu. Galatasaray Spor Kulübü olarak biz ligin başından beri taraftarlarımıza, seyircilerimize hep itidal tavsiye ediyoruz. Dün akşamki olay hiç beklenmedik bir şekilde bu sefer kulüp yöneticilerinin hakemi darp etmesi şeklinde gelişti. Bunu Galatasaray Spor Kulübü olarak kınıyoruz. Yaptığımız açıklamada da kınadık ve Kulüpler birliği Vakfı'nı tek bir gündemle toplanmak için yarın toplantıya çağırdık" diye konuştu.

Böyle olayların Türk futbolunun marka değerini zedelediğini belirten Başkan Özbek, "Böyle şeylerin olmaması lazım. Türk futbolunun marka değerini, Türk futbolunun imajını yurt dışında özellikle zedeleyen bu olaylar, futbola büyük zarar vermektedir. Şok geçirdim. Başkan ve yanındaki arkadaşları bir hakeme niye böyle saldırılar? Yerdeki hakime niye tekme atarlar? Anlamak mümkün değil. Bundan sonraki süreçte ligler tatil edildi ama Türkiye Futbol Federasyonu ile beraber Kulüpler Birliği, bütün kulüpler bir araya gelerek bunun bir şekilde sonlanması, bundan sonraki dönemde bu olayların gelişmemesi için elimizden geleni yapacağız. Ben Türk futboluna tekrar itidal tavsiye ediyorum. Nereye gidiyoruz belli değil" şeklinde konuştu.

"Gurur gecesi yaşatmak istiyoruz"

Galatasaray'ın, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile oynayacağı maça da değinen Başkan Özbek, "Bu akşam Türk futbolu ve Galatasaray için çok önemli bir maça çıkacağız. Danimarka'da, Kopenhag ile oynayacağız. Parken Stadyumu alışık olduğumuz, UEFA Kupası'nı kazandığımız yer. Dolayısıyla yine bu akşam büyük bir zaferle Türkiye'ye dönmeyi düşünüyoruz. Türk futbolunun ihtiyacı olan puanları ve gurur gecesini yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Hazırız, eksiğimiz yok. Güzel bir sonuç olacağına eminim. Buradan tüm futbolcu kardeşlerime, teknik heyete ve orada bulunan tüm Galatasaraylılara güzel bir maç olmasını diliyorum. Başarının bizimle olmasını diliyorum" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: DHA
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