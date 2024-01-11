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Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Gorzow'u yendi - Son Dakika
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Gorzow'u yendi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Polonya ekibi InvestInTheWest Enea Gorzow'u 87-73 yenerek çeyrek final için avantaj elde etti. İkinci maç ise 18 Ocak'ta İstanbul'da oynanacak.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Gorzow\'u yendi
11.01.2024 - 22:39,  Güncelleme: 22:40
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Polonya ekibi InvestInTheWest Enea Gorzow'u 87-73 yendi.

Gorzow Wielkopolski şehrindeki AJP Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-19 geride bitiren sarı-kırmızılılar, devre arasına ise 45-34 önde girdi.

İkinci devrede skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray Çağdaş Faktoring, üçüncü periyodunu 66-55 önde geçtiği mücadeleyi 87-73 kazanarak çeyrek final için avantaj yakaladı.

Karşılaşmanın rövanşı, 18 Ocak'ta İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: AA
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