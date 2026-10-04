Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 84-83 mağlup etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 84-83 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, normal süresi 77-77 sona eren maçta İstanbul Gençlikspor'u deplasmanda 84-83 mağlup etti. İstanbul Gençlikspor ise sahasında oynadığı mücadeleden 84-83'lük yenilgiyle ayrıldı.
Salon: Başakşehir
Hakemler: Hüseyin Çamcı, Halil Ata Günal, Efe Özalkan
İstanbul Gençlikspor: Sevgi Tonguç 16, Damla Gezgin, Slocum 7, Stankovic 23, Guirantes 20, Şuğranur Sönmez 5, Özge Özışık 2, Collier 10
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 14, Nelson-Ododa 24, Sevgi Uzun 3, Derin Erdoğan 23, Elif Bayram 8, Gökşen Fitik 6, Sude Yılmaz 6, Hof
1. Periyot: 21-20
Devre: 42-46
3. Periyot: 60-58
Normal süre: 77-77
Beş faulle çıkanlar: 40.47 Stankovic (İstanbul Gençlikspor), 43.43 Elif Bayram (Galatasaray Çağdaş Faktoring)
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, normal süresi 77-77 sona eren maçta İstanbul Gençlikspor'u deplasmanda 84-83 yendi.
Kaynak: AA
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