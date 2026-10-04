Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 84-83 mağlup etti - Son Dakika
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 84-83 mağlup etti

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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, normal süresi 77-77 sona eren maçta İstanbul Gençlikspor'u deplasmanda 84-83 mağlup etti. İstanbul Gençlikspor ise sahasında oynadığı mücadeleden 84-83'lük yenilgiyle ayrıldı.

Salon: Başakşehir

Hakemler: Hüseyin Çamcı, Halil Ata Günal, Efe Özalkan

İstanbul Gençlikspor: Sevgi Tonguç 16, Damla Gezgin, Slocum 7, Stankovic 23, Guirantes 20, Şuğranur Sönmez 5, Özge Özışık 2, Collier 10

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 14, Nelson-Ododa 24, Sevgi Uzun 3, Derin Erdoğan 23, Elif Bayram 8, Gökşen Fitik 6, Sude Yılmaz 6, Hof

1. Periyot: 21-20

Devre: 42-46

3. Periyot: 60-58

Normal süre: 77-77

Beş faulle çıkanlar: 40.47 Stankovic (İstanbul Gençlikspor), 43.43 Elif Bayram (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, normal süresi 77-77 sona eren maçta İstanbul Gençlikspor'u deplasmanda 84-83 yendi.

Kaynak: AA
GalatasarayHalkbankİstanbulSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 84-83 mağlup etti - Son Dakika
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