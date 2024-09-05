Galatasaray Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Sakatlığını atlatan Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez de antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.00 ve 17.30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
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