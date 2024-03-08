Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti - Son Dakika
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Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti

Galatasaray, Çaykur Rizespor\'u 4-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Goller Derrick Köhn, Lucas Torreira ve Kerem Demirbay'dan gelirken, Casper Hojer tek golü kaydetti.

08.03.2024 21:00
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada ceza sahasında Mertens'in vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Barış'ın gelişine şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

9. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa ceza yayı içinden Köhn'ün yerden vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 1-0

31. dakikada Icardi'nin pasında ceza sahası sol çaprazdan Zaha'nın yerden sert vuruşunda kaleci Gökhan'ın çeldiği topla buluşan Torreira meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

33. dakikada Köhn'ün ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

38. dakikada Shelvey'in kısa kullandığı serbest vuruşta Hojer'in ceza yayının gerisinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden ağlara gitti. 2-1

40. dakikada Mertens'in pasında Kerem Demirbay'ın ceza yayının gerisinden gelişine sert vuruşunda top filelerle buluştu. 3-1

45. dakikada ceza sahası çizgisinin hemen gerisinden sağ çaprazdan Kerem Demirbay yerden sert bir vuruşla topu ağlara yolladı. 4-1

Hakemler: Bahattin Şimşek, Serkan Olguncan, Osman Gökhan Bilir

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Zaha dk. 23), Nelsson, Berkan Kutlu, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Tete, Ziyech, Gökdeniz Gürpüz, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Ndombele, Vinicius

Teknik Direktör: Okan Buruk

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Muammer Sarıkaya, Shelvey, Akintola, Varesanovic, Olawoyin, Minchev

Yedekler: Tarık Çetin, Halil Pehlivan, Mocsi, Gaich, Gustavo, Anıl Yaşar, Faye, Eray Korkmaz, Mithat Pala, Zeqiri

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Derrick Köhn (dk. 9), Lucas Torreira (dk. 31), Kerem Demirbay (dk. 40 ve 45) (Galatasaray), Casper Hojer (dk. 38) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Mauro Icardi (Galatasaray), Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti - Son Dakika

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