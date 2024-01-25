 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Galatasaray'da Berkan Kutlu ve Ali Turap Bülbül'ün doğum günü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'da Berkan Kutlu ve Ali Turap Bülbül'ün doğum günü kutlandı

Galatasaray, İstanbulspor maçı öncesi futbolcuları Berkan Kutlu ve Ali Turap Bülbül'ün doğum gününü kutladı. Takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, oyuncuların doğum günleri öğle yemeği sonrası kutlandı.

Galatasaray\'da Berkan Kutlu ve Ali Turap Bülbül\'ün doğum günü kutlandı
25.01.2024 - 15:10,
Abone Ol

Galatasaray'da Berkan Kutlu ve Ali Turap Bülbül'ün doğum günü kutlandı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray bugün saat 20.00'de İstanbulspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar bu maç öncesinde futbolculardan Berkan Kutlu ve Ali Turap Bülbül'ün doğum gününü kutladı. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Takımımızın, İstanbulspor maçı öncesi yediği öğle yemeğinin ardından oyuncularımız Berkan Kutlu ve Ali Turap Bülbül'ün doğum gününü kutladık" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, İstanbulspor, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Berkan Kutlu ve Ali Turap Bülbül'ün doğum günü kutlandı - Son Dakika


19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36
Uganda'da açlıktan ölen insanlara 'aptal' diyen bakan tepki çekti Uganda'da açlıktan ölen insanlara "aptal" diyen bakan tepki çekti

Son Dakika
19:01 TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara "aptal" diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 19:57:05. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Berkan Kutlu ve Ali Turap Bülbül'ün doğum günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement