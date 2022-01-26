Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu açıklandı

Galatasaray'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif olduğu duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncular, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için yapılan Kovid-19 testlerinin ardından bir futbolcunun yanı sıra bir çalışanın da test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
Testi pozitif çıkan futbolcunun semptomu olmadığı ve bu oyuncunun karantina süresinin dolmasının ardından takıma katılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
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