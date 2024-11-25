Galatasaray'da Kaan Ayhan, haftalarca forma giyemeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray'da Kaan Ayhan, haftalarca forma giyemeyecek

Geniş Video İzle

Galatasaray'da Bodrum FK maçında sakatlanan Kaan Ayhan'ın sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Tecrübeli futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

25.11.2024 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Bodrum FK maçında sakatlanan Kaan Ayhan'ın sağlık durumu belli oldu.

ARKA ADALESİNDEN SAKATLANDI

Maçta ağrı hisseden Kaan'ın sağ üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi. Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada "Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Sipay Bodrumspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Kaan Ayhan'ın tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

KAÇ HAFTA FORMA GİYEMEYECEK?

Kaan Ayhan'ın adale sakatlığı sebebiyle en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Galatasaray, 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu süreçte AZ Alkmaar, Eyüpspor, Sivasspor ve Malmö maçlarını kaçıracak.

Galatasaray\'da Kaan Ayhan, haftalarca forma giyemeyecek

Galatasaray, Kaan Ayhan, Futbol, Bodrum, Galen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Kaan Ayhan, haftalarca forma giyemeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Osman Bicer:
    Bak bu kötü haber işte 20 2 Yanıtla
  • poyraz can:
    varlığı ile yokluğu arasında bir fark yok zaten 2 14 Yanıtla
  • Çelikk:
    eyvah gitti Şampiyonluk 4 11 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    bugün aldığım en güzel haber :Dd 1 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:27 Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem
19:32 Kabine sonrası Erdoğan’dan yetkisiz çakar kullananlara net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız Kabine sonrası Erdoğan'dan yetkisiz çakar kullananlara net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız
18:05 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu
17:31 Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak
14:04 Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış
09:15 Mauro Icardi için karar haftası Mauro Icardi için karar haftası
09:15 En düşük emekli maaşında yeni tahmin En düşük emekli maaşında yeni tahmin
09:09 Volkswagen CEO’su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
09:08 Ebru Yaşar’dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti Ebru Yaşar'dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
08:54 Wanda Nara’nın yeni sevgilisinden Galatasaray’a saygısızlık Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden Galatasaray'a saygısızlık
08:32 Talisca’dan Fenerbahçe’ye ilk adım Talisca'dan Fenerbahçe'ye ilk adım
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 20:41:09. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Kaan Ayhan, haftalarca forma giyemeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.