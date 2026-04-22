Galatasaray'da Kupa Rotasyonu
22.04.2026 20:58
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, RAMS Park'ta Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde Başkent ekibiyle ile oynadığı maçın 11'ine göre kupada rotasyona gitti ve 9 değişiklikle saha çıktı. Mauro Icardi ve Leroy Sane'ye yine 11'de görev veren Buruk; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Günay Güvenç, Sacha Boey, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Renato Nhaga, Mario Lemina, Ahmed Kutucu ve Noa Lang'a şans verdi.

Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı ve Gabriel Sara ise kadroda yer almadı.

Galatasaray, bu karşılaşmada kırmızı retro formasıyla sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, daha önceki kupada müsabakasında da sarı retro formasını kullanmıştı.

Osimhen 4 maç sonra kadroda

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda deplasmanda İngiliz ekibi Liverpool ile oynanan rövanş maçında sağ kolu kırılan ve ameliyat edilen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, Gençlerbirliği ile oynanan müsabakanın 21 kişilik kadrosunda yer aldı. Sakatlığının ardından ilk kez kadroda olan Osimhen bu süreçte; Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında oynayamamıştı.

Kaan, Günay ve Nhaga, 8 maç sonra 11'de

Galatasaraylı futbolcular Günay Güvenç, Kaan Ayhan ile Renato Nhaga, Gençlerbirliği karşısında 11'de başladı. En son Corendon Alanyaspor ile 3 Mart tarihinde oynanan mücadelede 11'de şans bulan Günay, Kaan ve Nhaga, 8 resmi müsabaka sonra 11'de görev aldı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Günay Güvenç, Sacha Boey, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Renato Nhaga, Mario Lemina, Leroy Sane, Ahmed Kutucu, Noa Lang ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Batuhan Şen, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Arda Ünyay bekledi.

23 Nisan kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Galatasaraylı futbolcular, ısınmada özel tişörtlerle yer aldı. Tişörtlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı, Türk bayrağı ve '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun' yazısı yer aldı. İki takım futbolcuları ve hakemler de seremoniye üzerinde '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun' pankartıyla çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

