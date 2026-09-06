Galatasaray'da Osimhen ve Lemina'nın sakatlıkları açıklandı
Galatasaray, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain tespit edildiğini duyurdu. İki futbolcunun tedavi süreçleri devam ediyor.
Galatasaray: "MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen'in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain, benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina'nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir."
Kaynak: İHA
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