Galatasaray'da Sivasspor maçının hazırlıkları devam etti - Son Dakika
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Galatasaray'da Sivasspor maçının hazırlıkları devam etti

29.04.2022 20:37
Galatasaray'da Sivasspor maçının hazırlıkları devam etti

Galatasaray, Süper Lig'in 35'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 35'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından dar alanda top kapma ve pozisyon alma gerçekleştirilen antrenman, bitiricilik ve çift kale taktik çalışmayla tamamlandı.

Dün yapılan antrenmanda adalesinde ağrı hisseden Inaki Pena'nın yapılan MR tetkiklerinde sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandığı öğrenildi. Ayrıca, Marcao ve Omar Elabdellaoui'nin de tedavilerine devam edildi.

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.


Galatasaray'da Sivasspor maçının hazırlıkları devam etti
Galatasaray'da Sivasspor maçının hazırlıkları devam etti
Galatasaray'da Sivasspor maçının hazırlıkları devam etti
Galatasaray'da Sivasspor maçının hazırlıkları devam etti
Galatasaray'da Sivasspor maçının hazırlıkları devam etti
Galatasaray'da Sivasspor maçının hazırlıkları devam etti
Galatasaray'da Sivasspor maçının hazırlıkları devam etti
Galatasaray'da Sivasspor maçının hazırlıkları devam etti
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Galatasaray-Sivasspor maçında 4. hakem değişikliği Galatasaray-Sivasspor maçında 4. hakem değişikliği Demir Grup Sivasspor maçının yardımcı hakemi değişti Demir Grup Sivasspor maçının yardımcı hakemi değişti

Florya Metin Oktay Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Sivasspor maçının hazırlıkları devam etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da Sivasspor maçının hazırlıkları devam etti - Son Dakika
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