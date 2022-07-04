Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

04.07.2022 21:43
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi çalışmalarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi çalışmalarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray'da sabah gerçekleşen ilk çalışmada milli takım kamplarından dönen oyuncular, ısınma ve koşu çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra topla çalışma ve taktiksel çalışmalar yapılırken, diğer oyuncular ise iki grup halinde salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yapılan günün ikinci antrenmanı ise ısınma ve pas çalışması ile başladı. Top kapma, pas çalışması ve interval koşularla devam eden antrenman, taktiksel çalışma ile tamamlandı. Milli takımdan dönen oyuncular ise, akşam salonda kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü - Son Dakika

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