Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi

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Galatasaray\'dan Fenerbahçe\'ye yıldız göndermesi
21.05.2025 21:21  Güncelleme: 22:00
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Galatasaray\'dan Fenerbahçe\'ye yıldız göndermesi
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Süper Lig'de şampiyon olarak 5. yıldızı takma başarısı gösteren Galatasaray, sosyal medyadan bir video paylaşarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Yapılan paylaşımda bir drone'un iki yıldızı taşıdığı görülürken, ''Yıldızların nereye gittiğini biliyorsunuz'' ifadeleri yazıldı.

Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bitime iki hafta kalan şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 25. kez bu başarıya ulaşarak 5. yıldızı armasına taktı.

FENERBAHÇE'YE YILDIZ GÖNDERMESİ

Şampiyonluk coşkusunu yaşamaya devam eden Galatasaray'da sosyal medya hesabından yapılan paylaşım gündeme damga vurdu. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye yıldız göndermesinde bulundu.

Yapılan paylaşımda bir drone'un gökyüzünde iki yıldızı taşıdığı görüldü. Yapılan paylaşıma ise "Yıldızların nereye gittiğini biliyorsunuz" ifadeleri yazıldı.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

Bu paylaşım, Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanırken, çok sayıda beğeni ve yorum alarak binlerce kez paylaşıldı. Öte yandan Sarı-lacivertli taraftar, bu göndermeye tepki gösterdi.

İşte Galatasaray'ın o paylaşımı;

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi
Galatasaray\'dan Fenerbahçe\'ye yıldız göndermesi

Sosyal Medya, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Galatasarayın fenerle beşiktaşla uğraşacak vakti yok. Galatasaray şimdi iki gömlek üstün olduğu bu ligi unutup şampiyonlar ligine hazırlanmalıdır. 113 13 Yanıtla
  • Apple User:
    Avrupa da görürüz yıldızları Türk hakemleri yok orda 6 94 Yanıtla
  • Muhammedd:
    FB Avrupa Liginin en çok kart göreniyken, ligimizde kırmızı görmedi. Uydurma penaltılar, rakiplere çıkan kırmızılar, korkunc hakem desteğine rağmen başarı kazanma çabaları yalanlar, ifitiralar, hileler... ve sonuç lnetlenmiş gibi herkesin şampiyonluklarını izliyorlar ve devam edecekler çünkü kalpleri köttü :) Kayseri 9 eksik gelmiş cocukları yenemiyosun, ALLAH var ALLAH, "..., oysa onlar tuzak kurdukça ALLAH da onların tuzaklarına karşılık verecektir." :) 53 5 Yanıtla
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