Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bitime iki hafta kalan şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 25. kez bu başarıya ulaşarak 5. yıldızı armasına taktı.
Şampiyonluk coşkusunu yaşamaya devam eden Galatasaray'da sosyal medya hesabından yapılan paylaşım gündeme damga vurdu. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye yıldız göndermesinde bulundu.
Yapılan paylaşımda bir drone'un gökyüzünde iki yıldızı taşıdığı görüldü. Yapılan paylaşıma ise "Yıldızların nereye gittiğini biliyorsunuz" ifadeleri yazıldı.
Bu paylaşım, Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanırken, çok sayıda beğeni ve yorum alarak binlerce kez paylaşıldı. Öte yandan Sarı-lacivertli taraftar, bu göndermeye tepki gösterdi.
İşte Galatasaray'ın o paylaşımı;
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)