Galatasaray'ın transfer listesindeki Davinson Sanchez'in menajeri, gelen teklifi doğruladı: Güzel bir ihtimal - Son Dakika
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Galatasaray'ın transfer listesindeki Davinson Sanchez'in menajeri, gelen teklifi doğruladı: Güzel bir ihtimal

11.07.2023 15:19

Galatasaray, Tottenham Hotspur forması giyen Davinson Sanchez'i 9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmek istiyor. Futbolcunun temsilcisi Fernando Villarreal, Galatasaray'ın teklifini doğruladı.

Tottenham Hotspur forması giyen Davinson Sanchez için Galatasaray devrede. Sarı-kırmızılılar, deneyimli stoperi 9 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların bu teklifini futbolcunun temsilcisi Fernando Villarreal doğruladı.

"ÇIKAN HABERLER DOĞRU"

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fernando Villarreal yaptığı açıklamada, "Galatasaray ihtimali güzel bir ihtimal. Çıkan haberler doğru." ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZON KARNESİ

27 yaşındaki stoper geçen sezon Tottenham formasıyla 27 maça çıktı. Kolombiyalı futbolcu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremezken 1 sarı kart gördü.

Galatasaray'ın peşinde olduğu Davinson Sanchez'in menajeri teklifi doğruladı: Güzel bir ihtimal
Galatasaray'ın peşinde olduğu Davinson Sanchez'in menajeri teklifi doğruladı: Güzel bir ihtimal
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Son Dakika Spor Galatasaray'ın transfer listesindeki Davinson Sanchez'in menajeri, gelen teklifi doğruladı: Güzel bir ihtimal - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın transfer listesindeki Davinson Sanchez'in menajeri, gelen teklifi doğruladı: Güzel bir ihtimal - Son Dakika
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