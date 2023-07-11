Tottenham Hotspur forması giyen Davinson Sanchez için Galatasaray devrede. Sarı-kırmızılılar, deneyimli stoperi 9 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların bu teklifini futbolcunun temsilcisi Fernando Villarreal doğruladı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fernando Villarreal yaptığı açıklamada, "Galatasaray ihtimali güzel bir ihtimal. Çıkan haberler doğru." ifadelerini kullandı.
27 yaşındaki stoper geçen sezon Tottenham formasıyla 27 maça çıktı. Kolombiyalı futbolcu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremezken 1 sarı kart gördü.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın transfer listesindeki Davinson Sanchez'in menajeri, gelen teklifi doğruladı: Güzel bir ihtimal - Son Dakika