Galatasaray Derrick Köhn\'ü Werder Bremen\'e kiraladı

Spor

Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcu Derrick Köhn'ün satın alma opsiyonuyla Alman kulübü Werder Bremen'e kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Derrick Köhn'ün 2024-2025 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA, kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 5.125.000 euro ödeyecektir. İlaveten anlaşmada geçici transfer dönemi için 400.000 euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL