Galatasaray, Dubois'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Galatasaray, Dubois'i kadrosuna kattı

19.07.2022 15:30
Galatasaray, Dubois'i kadrosuna kattı

Galatasaray, Olimpik Lyon'un sağ beki Leo Dubois ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Olimpik Lyon'un sağ beki Leo Dubois ile anlaşmaya vardı. Fransız futbolcunun, yarın İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra da resmi imzayı atması bekleniyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Forvet bölgesini Seferovic ile güçlendiren Cimbom, sağ bek sorununu da çözdü. Sarı-kırmızılılar, Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon'da top koşturan 27 yaşındaki Dubois ile anlaşmaya vardı. Başarılı futbolcunun yarın İstanbul'da olması, ardından da sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atması bekleniyor.

Leo Dubois, Lyon ile toplamda 129 maça çıkıp, 5 gol, 15 asistlik performans sergiledi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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