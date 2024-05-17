Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL
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